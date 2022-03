Arraial do Cabo realiza pesquisa nos principais pontos turísticos durante o Carnaval

Com o objetivo de melhorar as oportunidades que podem gerar empregos e projeção para a cidade, a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Turismo, realiza desde janeiro deste ano, uma pesquisa para identificar o grau de satisfação e o perfil de seus visitantes.

A pesquisa, que acontece até o dia 11 de março nos pontos de informações turísticas e nos pontos turísticos de maior movimento do centro de Arraial do Cabo e dos distritos, busca revelar quais são os serviços mais consumidos, o nível socioeconômico, a avaliação sobre a infraestrutura e o que motiva seus visitantes a optarem pela cidade na hora de escolher o destino das férias.

FOTO: Divulgação Prefeitura de Arraial do Cabo

O resultado vai ajudar a desenvolver ações para maior ordenamento e planejamento turístico, auxiliando também outros órgãos e empresários locais.