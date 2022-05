Arraial do Cabo e Búzios registram mais de 90% de ocupação em hotéis no carnaval

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ) apontam que as cidades da Região dos Lagos, Arraial do Cabo e Búzios, lideraram a lista da rede hoteleira no período do carnaval ‘fora de época’. Em terceiro lugar ficou Paraty, na Costa Verde, todas com mais de 90% de taxa de ocupação.

A informação foi divulgada pelo Governo do Estado do Rio que apontou que outras cidades, como Itatiaia/Penedo, nas Agulhas Negras, também registraram bons índices de ocupação. Na região do Vale do Café, Miguel Pereira foi destaque. Teresópolis figurou entre os municípios com bons resultados na Serra Verde Imperial.

Arraial do Cabo

A maioria dos turistas que passaram nessas regiões são nacionais, com predominância do Sudeste, mas o levantamento mostrou que 14% dos hóspedes foram estrangeiros. A maior parte tem origem nos Estados Unidos, Argentina, Chile e Colômbia.

Búzios

“Existe todo o simbolismo da volta desta festa, que é o maior espetáculo do mundo. Os números representam que estamos trilhando o caminho certo para a retomada total das atividades, tendo o turismo como a locomotiva que irá gerar desenvolvimento econômico e social para o nosso estado”, pontuou o secretário de estado de Turismo, Sávio Neves.