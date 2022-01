Arraial do Cabo cancela Carnaval

A cidade de Arraial do Cabo cancelou o Carnaval e o festival Verão Musical. Devido ao aumento do número de casos da Covid-19 e gripe, o Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, publicou decreto cancelando os festejos de Carnaval e suspendeu o Verão Musical.

A decisão foi publicada no início da noite dessa segunda-feira (10), no Diário Oficial do Município, por meio do Decreto 3.542.

De acordo com o Decreto, estão proibidos eventos em espaços públicos, ensaios, desfiles e apresentações de blocos, escolas de samba e demais agremiações carnavalescas. Shows, apresentações musicais e eventos com sonorizações mecânicas ou por instrumentos em todo o município também estão proibidos.

Já os eventos em espaços privados ficam condicionados à adoção das seguintes medidas restritivas: apresentação de comprovante de vacinação em dia; uso de máscara de proteção facial; disponibilização de álcool em gel pelo estabelecimento.

Governo do Estado havia recomendado cancelamento

Em decorrência do aumento do número de casos de Covid-19, o governador Cláudio Castro avaliou que não é recomendável a realização do carnaval de rua no Rio de Janeiro. “A comemoração promoveria aglomerações sem haver a possibilidade de seguir os protocolos sanitários determinados pela Secretaria de Estado de Saúde”, informa em nota.

Cláudio Castro encaminhou ao comitê científico do estado uma indicação para que o carnaval de rua não seja liberado. O governador aguarda a deliberação dos especialistas e determinou que o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, dialogue com o conselho de secretários de saúde dos municípios para que o evento seja suspenso neste ano.