Arraiá de Maricá acontece dias 13, 24 e 29 de junho

A Prefeitura realiza nos dias 13, 24 e 29/06 o Arraiá de Maricá. Organizada numa parceria das secretarias de Turismo e Cultura, a programação exclusiva com artistas da cidade repleta de forró e música sertaneja será transmitida pelas redes sociais, Facebook e Youtube.

No domingo, 13/06, Dia de Santo Antônio, a festa começa às 14h com a apresentação de Douglas Kali. No mesmo dia tem também Banda Loka, Lavínea Guimarães, Trio Espírito Santo, Maiara Coboski, Forró Brasil, Givan e Junio, Edinho Manhoso, Bruno Di Berner, Dj Grazi e a boneca dançarina.

Na quinta-feira, 24/06, Dia de São João, se apresentam no Arraiá, Eduardo Silva, Rhoan Victor, Banda Capim Limão, TatudoEmCasa, Dida Show e Raquel Fonseca, Moniquinha Angelo, Dj Joran e a boneca dançarina.

Na terça-feira, 29/06, Dia de São Pedro, para fechar a comemoração com chave de ouro, o comando da folia será dividido entre Luis Fernando, Casa Kaiana, Roberta Tílio e Ricardo Agura, Monique Vidal, Ricardo Pop, Cinthia Moura, Angelo Paiva, Betinho Bahia e Ismayer Alves, Forró Bom Demais, Dj Marcio Albuquerque e a boneca dançarina.