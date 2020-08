A Secretaria Municipal das Culturas/ Fundação de Arte de Niterói promove, neste mês de agosto, uma série de “lives” nas suas unidades culturais, mas sem público presencial. No domingo, dia 16 de agosto, às 16h, tem live, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, com o Arraiá da Sinfônica Ambulante e Silvério Pontes.

Criado pela Sinfônica Ambulante, o evento foi sucesso de bilheteria em todas as edições e está entre as melhores atividades de São João da cidade. Neste ano, o grupo convida Silvério Pontes para tornar a festa ainda mais especial. O trompetista, apaixonado pelo instrumento desde a infância, tem uma longa carreira ao lado de nomes como Luiz Melodia, Tim Maia e Ed Motta. Neste ano, a edição será feita de forma virtual, no formato de live no Facebook do Teatro Popular Oscar Niemeyer.

A transmissão será pelo facebook.com/TeatroPopularOscarNiemeyer/