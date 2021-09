Arquivo Público é tema de exposição na Sala Leila Diniz

Exposição temática destaca a importância de preservação de documentos históricos

Com a exposição “Arquivo Público, 90 anos de Memória”, a Sala de Cultura Leila Diniz abre as portas para os visitantes terem uma experiência de imersão histórica a partir de registros fotográficos realizados no período de 1960 a 2004. A exposição, inaugurada na última terça-feira (28), apresenta uma série de registros fotográficos extraídos de um acervo de 19 mil dossiês que contam parte da história do Rio de Janeiro, desde a época do Estado da Guanabara.

Na exposição, os visitantes podem ver como eram, em décadas passadas, pontos importantes do Estado, como o Cais do Porto, a Praça Mauá, a Avenida Rodrigues Alves, a rodoviária Novo Rio, entre outros. Também há registros da construção da ponte Rio-Niterói, inaugurada em 1974, e da tão esperada chegada das vacinas contra a Poliomielite, na década de 60. Fato que impressiona ao ser comparado ao atual momento que estamos vivendo mediante a pandemia do coronavírus.

Tendo em vista o reforço de seu caráter educativo a exposição conta ainda com jogos interativos e uma apresentação em vídeo que explica em detalhes cada etapa do processo de restauração, conservação e catalogação dos documentos do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro.

Jogos interativos fazem parte da exposição

Os coordenadores e curadores da Sala Leila Diniz, Gabriel Salabert e Mariana Leão, explicam que o espaço foi reaberto para o público na última terça-feira, após quase um ano e meio fechado devido à pandemia. “Ao reabrirmos a Sala Leila Diniz com a exposição ‘Arquivo Público, 90 anos de Memória’, esperamos voltar a trazer um pouco mais de cultura para a cidade. Achamos que isso é extremamente importante nesse momento de retorno das atividades. Passamos muito tempo isolado em casa e agora é o momento de respirar um pouco, de voltar a circular novamente, afirmam os coordenadores.

A mediadora Júlia Consul relata que a exposição está dividida em três eixos principais: obras do porto do Rio de Janeiro, fundação da assessoria de imprensa e divulgação e campanha de vacinação. “Na exposição, o visitante encontrará fotos que pertencem a esses três eixos, além de jogos interativos, como o ‘jogo de forca’ e jogo de perguntas”, explica Júlia.

Além disso, a mediadora esclarece que o visitante também encontrará livros que pertencem ao acervo do Arquivo Público, publicados recentemente. São obras recentes, de diferentes áreas do conhecimento, tais como “As Dores e as Cores do Povo: o realismo socialista e o Tribuna Popular (1945-1947)”, da historiadora Karina Pinheiro Fernandes, “Anos Tormentosos Luiz Carlos Prestes: Correspondência da prisão (1936-1945)”, organizado por Anita e Lygia Prestes, “Um Porto Para o Rio: imagens e memória de um álbum centenário”, organizado por Maria Inez Turazzi, entre outros. Vale lembrar que o visitante poderá retirar gratuitamente exemplares destas e de outras obras.

Os coordenadores da exposição lembram que as visitas em grupo podem ser agendadas previamente através do e-mail: saladeculturaleiladiniz@gmail.com