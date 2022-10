Arquidiocese de Niterói tem novo bispo auxiliar

A nomeação foi solicitada para auxiliar o arcebispo dom José Francisco Rezende Dias

A Arquidiocese de Niterói tem um novo bispo auxiliar: trata-se do padre Geraldo de Paula Souza, que foi escolhido e nomeado pelo Papa Francisco ontem (19). A nomeação atende à necessidade do arcebispo dom José Francisco Rezende Dias em poder contar com a colaboração de um auxiliar.

Natural de Assaí, no Paraná, monsenhor Geraldo de Paula Souza nasceu em 1º de novembro de 1961 e é atualmente pároco da Igreja Nossa Senhora do Socorro, em São Paulo.

Monsenhor Geraldo iniciou na religião aos 19 anos e foi escolhido bispo auxiliar (Fotos: Divulgação)

É um dos 22 filhos de Vicente de Paula Souza e de Terezinha de Jesus Souza, sendo que 7 do primeiro casamento de seu pai e 16 do segundo casamento. Na sequência dos nascimentos é o 17º filho. Quando monsenhor Geraldo tinha 1 ano a família mudou-se para Aparecida, em São Paulo, onde ele permaneceu até os 19 anos, quando ingressou no seminário.

Fez sua vida religiosa na cidade de São Paulo, onde ingressou no propedêutico no seminário Santa Terezinha, no Tietê, em 1981, e em seguida cursou filosofia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Quatro anos depois, iniciou no noviciado no mesmo seminário. No dia 1º de fevereiro de 1986, fez seus primeiros votos religiosos na Congregação do Santíssimo Redentor e a Profissão Perpétua, em 1989.

Ainda em 1986, iniciou os estudos teológicos, no Instituto Teológico de São Paulo. E, em 19 de agosto de 1990 foi ordenado diácono. Exerceu o diaconato na Favela do Jardim Oratório por dois anos. Em 29 de agosto de 1992 foi ordenado presbítero no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida.

Um ano depois, ainda como diácono, assumiu a formação dos futuros missionários redentoristas. De 1991 a agosto de 1992, foi formador dos estudantes de teologia em Mauá; setembro de 1992 ao fim de 1998, formador dos estudantes de filosofia; e de 1999 a 2002, foi formador dos estudantes de teologia em São Paulo, São Paulo.

De 2003 a 2005, foi responsável pela formação dos propedeutas em Aparecida; 2006 a 2008, foi formador dos estudantes de filosofia em Campinas; já 2009 a 2011, foi promotor vocacional e formador dos seminaristas do Ensino Médio.

Em dez anos, no período de 1991 a 2011, monsenhor Geraldo assumiu o serviço do secretariado de formação junto ao governo provincial. “De 1994 a 2002 pude ministrar aulas de bíblia e de liturgia mensalmente para quarenta pessoas das Comunidades de Santana e Santa Luzia, na Zona Norte de São Paulo. Muitas dessas pessoas mantêm o vínculo fraterno até hoje. O grupo intitula-se: Grupo de Amigos Santo Afonso Maria de lIgório”, destacou monsenhor Geraldo de Paula.

De 1994 a 2002 cursou psicologia na Universidade São Marcos em São Paulo, cursou especialização em orientação vocacional e profissional pelo Sedes Sapientiae em São Paulo e o curso de especialização em sociopsicodrama pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Ainda como estudante de teologia, e depois como diácono e padre, foi monitor do curso de verão promovido pelo Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular (Ceseep) para a formação de agentes pastorais das diversas comunidades cristãs espalhadas por todo o Brasil por 25 anos, de 1987 a 2013.

Padre Geraldo de Paula em uma missa na Arquidiocese de São Paulo

“Como psicólogo pude fazer parte da equipe de psicólogos que acompanhavam os vocacionados redentoristas. Consegui por 12 anos realizar atividades psicológicas para ajudar no discernimento vocacional dos nossos vocacionados, participando dos encontros e convivências vocacionais”, destacou ele em sua biografia.

Em 2012 a 2014 exerceu o trabalho pastoral no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. De 2003 a 2005 foi orientador espiritual de uma equipe de nossa senhora (equipe de casais) em Aparecida, onde reassumiu a orientação em 2009 até 2014.

Em 2015, assumiu as santas missões redentoristas, morando na casa de noviciando em Tietê, em São Paulo. No ano 2016 assumiu uma missão em Portugal com mais quatro redentoristas do Brasil, ajudando os redentoristas portugueses pela falta de membros para continuar a pastoral, onde permaneceu até 2019.

No mesmo ano, assumiu a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do Jardim Paulistano, onde está até o momento. Ano passado passou a coordenar o clero do setor Jardim, da Região Sé da Arquidiocese de São Paulo, onde faz parte da comissão dos Presbíteros da Região Sé.

Monsenhor Geraldo de Paula, organizou nos anos de 1987 e 1988 a cartilha para alfabetização de adultos do Jardim Oratório, na cidade paulista de Mauá, e em 2009 e 2010, publicou artigos vocacionais para o Jornal Santuário de Aparecida.

Em 2015 lançou três livros vocacionais em parceria com a irmã Sandra de Souza, da Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus (ASCJ) pela Editora Santuário, intitulados Despertando a Minha Vocação; Descobrindo a Minha Vocação e Respondendo a Minha Vocação.

Publicou também artigos para jornais e revistas sobre vocação, psicologia e pastoral e em 2022, participou da elaboração do livro do jubileu dos 70 anos da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Jardim Paulistano, pela Editora Santuário.

O arcebispo dom José Francisco Rezende Dias gravou um vídeo falando da nomeação e deu boas-vindas ao padre Geraldo de Paula Souza, escolhido novo bispo auxiliar.