Arqueira de Maricá Ane Marcelle responde a ataque racista

A arqueira maricaense Ane Marcelle, que participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi vítima de racismo, por meio das redes sociais. A atleta falou sobre o episódio lamentável, neste final de semana, por meio de suas redes sociais. Ana postou a mensagem racista que recebeu, junto de um breve pronunciamento sobre o caso.

“Eu, quando era criança, queria muito me ver na TV e hoje vejo muito mais de mim nos lugares, e isso é importante. Isso é a história da representatividade. A gente precisa se ver nos lugares para saber que a gente pode estar onde quiser. #Diganãoaoracismo”, publicou a arqueira.

Na mensagem racista, o criminoso afirma que a arqueira “não vai ganhar os Jogos Olímpicos”, além de desejar a morte da atleta. “Negra, eu desejo você morre (sic). Você não vai ganhar os Jogos Olímpicos”, diz o texto. Ana Marcelle recebeu o apoio de seus seguidores. “O seu barulho representa o seu sucesso. Força Mana”, disse uma internauta.

A arqueira de Maricá encerrou, na quinta-feira (29) sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóqiuo na modalidade Tiro com Arco feminino. Após vencer o combate contra a mexicana Ana Vazquez, por 6 sets a 4, a arqueira Ana Marcelle teve pela frente uma adversária favorita à medalha de ouro, a sul-coreana Na San, número 1 do mundo na modalidade. Apesar de ter feito sets equilibrados, e de ter jogado de igual para igual, o placar final foi de 7×1 para a sul-coreana.

Em 2016, nos Jogos Olímpicos Rio 2016, Ane Marcelle terminou a competição em 9º lugar, obtendo a melhor marca do Brasil na história das olimpíadas. “Eu fiquei muito feliz com o meu resultado contra a mexicana, eu atirei muito bem. Sabia que seria difícil com a coreana, mas estou feliz. O meu objetivo era conseguir chegar aqui e passar o combate, ir para o próximo. Nos Jogos Rio 2016, perdi nas oitavas, mas para esses Jogos de Tóquio eu estava muito mais confiante de chegar na semifinal e conquistar a tão sonhada medalha para o tiro com arco”, disse Ane Marcelle.