Armínio Fraga, Pedro Malan, Edmar Bacha e Persio Arida decidem votar em Lula

Foto: Armínio Fraga é um dos mais respeitados economistas do mundo

Em nota conjunta, os economistas Armínio Fraga, Pedro Malan, Edmar Bacha e Persio Arida declararam voto no candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno das eleições.

Eles disseram que a expectativa é de “condução responsável da economia”.

Presidente do Banco Central (BC) durante o segundo mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso, Armínio Fraga, um dos economistas mais influentes do país, já havia manifestado apoio a Lula na terça-feira (4).