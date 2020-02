Armas e grande quantidade de drogas apreendidas em Itaboraí

Criminosos ligados ao tráfico e envolvidos com a milícia, continuam se enfrentando pelo controle do território em Itaboraí. No último sábado (15), policiais militares do 35º BPM (Itaboraí) foram deslocados para o bairro de Visconde, onde bandidos estavam se enfrentando na localidade. Na ação, os marginais fugiram e os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, além de uma pistola calibre 9 milímetros, e munições para escopeta.

Há cerca de dois anos, policiais civis, militares, e até federais chegaram a realizar operações nas localidades de Visconde de Itaboraí, Areal, e Porto das Caixas, após denúncias que sobre a ação de traficantes e milicianos que estavam medindo forças para dominarem a região, com informações de moradores e comerciantes sobre crimes de extorsão, além de assassinatos. Várias operações foram deflagradas, entre elas a Operção Salvator, coordenada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), onde dezenas de pessoas foram presas, inclusive policiais. Os agentes informaram que uma espécie de braço de grupos milicianos que atuam na Zona Oeste do Rio estariam tentando se fixar nesses bairros. Porém, traficantes entraram em choque com o grupo miliciano dando início a uma violenta disputa que resultou em vários mortos.

Ainda em Itaboraí, no bairro Penedo, policiais militares receberam denúncias, no fim de semana, que em uma residência funcionaria um ponto usado por traficantes para embalar drogas. Os agentes foram averiguar, e na Rua 24, apreenderam: 750 cápsulas de cocaína, 940 gramas de maconha, 1,3 kg de pasta de cocaína, e 500 cápsulas para endolação.