Armado com granada, acusado de tráfico é preso em Niterói

Um suspeito de tráfico de drogas foi detido, por policiais militares, no final da noite de domingo (30), flagrado com entorpecentes, na comunidade do Viradouro, Zona Sul de Niterói. O que surpreendeu os agentes foi o armamento utilizado pelo suspeito, que não era uma pistola ou um revólver, mas sim uma granada. Segundo a PM, o preso tem ligação com o Comando Vermelho (CV).

Segundo informações da corporação, uma equipe estava em patrulhamento pela localidade, quando decidiu fazer uma abordagem de rotina a um homem. O rapaz foi identificado pelos militares da Força de Ações Táticas (FAT). O suspeito tem 30 anos de idade e não possui anotações criminais anteriores. Entretanto, materiais encontrados, durante revista, o fizeram ser detido.

Detido foi levado à carceragem da 76ª DP – Foto: Divulgação/PMERJ

Ainda de acordo com os militares, o homem estava com drogas e uma granada. Contabilidade inicial, divulgada pelo batalhão, afirma que, com o suspeito, foram encontrados 99 sacolés de cocaína, 17 trouxinhas de maconha e R$ 25 em espécie, além do explosivo. O acusado, e todo o material, foram levados para a 76ª DP (Niterói), que registrou a ocorrência.

Na distrital, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A granada, que foi apreendida, foi encaminhada ao Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil, para que seja desarmada e destruída. O preso será encaminhado ao sistema prisional e passará por audiência de custódia.