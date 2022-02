Arma e drogas apreendidas no Viradouro

Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12ºBPm (Niterói) prendeu dois homens acusados de porte ilegal de arma e tráfico de drogas no Complexo do Viradouro. Segundo os agentes, a dupla foi surpreendida na localidade da Travessa Souza Soares onde foi rendida. De acordo com os policiais, eles estavam com uma pistola Rugger calibre 40 de uso restrito com 13 munições. Além da arma eles estavam com 389 pinos de cocaína, 53 trouxinhas de maconha, e 56 pedras de crack. O caso foi encaminhado para a 76ªDP (Niterói).