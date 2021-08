Arma de guerra é apreendida em condomínio de Maricá

Área de atuação do tráfico de drogas em Maricá, o condomínio Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu é alvo de constantes ações da polícia, a fim de reprimir a ação das organizações criminosas. Na noite dessa segunda-feira (9), uma arma de guerra foi apreendida num “puxadinho”, no interior do residencial. Uma pessoa foi presa.

De acordo com o 12º BPM (Niterói), duas equipes de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo) realizavam policiamento no local. Chamou atenção dos policiais o momento em que um homem saiu de um “puxadinho” na localidade. O suspeito, que tem 19 anos, foi abordado pelos policiais e identificado.

Enquanto isso, outra equipe olhou para dentro do imóvel e se surpreendeu ao encontrar um fuzil, calibre 7.62; No mesmo local, drogas destinadas ao tráfico também foram encontradas. Segundo contabilidade feita pelos militares, havia 890 trouxinhas de maconha e oito tabletes de pasta amarela. Todo o material foi apreendido.

O suspeito acabou preso em flagrante por tráfico de drogas. O acusado, assim como as drogas e o armamento, foram levados à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes, que fez o registro da ocorrência. O homem foi levado á carceragem da distrital e, na sequência, será encaminhado ao sistema prisional e passará por audiência de custódia.