Arma de ex-ministro da Educação dispara em aeroporto e deixa uma funcionária ferida

A arma de fogo do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disparou acidentalmente no aeroporto de Brasília, no balcão da Latam, na noite desta segunda-feira, deixando uma funcionária da Gol ferida por estilhaços. Ela foi atendida no local e segundo a companhia aérea, passa bem. Ribeiro foi conduzido à sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

O ex-ministro alegou que decidiu abrir a pasta onde estava a arma para separá-la do carregador e que neste momento, ocorreu o disparo. A arma, segundo ele, foi manuseada dentro da pasta. Ainda de acordo com Ribeiro, não havia outros passageiros no balcão além de uma funcionária da Latam, que não ficou ferida.