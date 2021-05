Arma com brasão da Marinha é apreendida com suspeitos de tráfico em Niterói

Nem mesmo as Forças Armadas escapam do raio de ação da criminalidade. Nessa quinta-feira (6), dois homens foram presos em flagrante, acusados de tráfico de drogas, na Comunidade da Grota, em São Francisco, Zona Sul de Niterói. O detalhe é que uma arma, apreendida com os suspeitos, possui o brasão da Marinha do Brasil.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estava fazendo serviço de patrulhamento pela região, quando desconfiou da movimentação de dois homens. A dupla, ambos de 18 anos, foram abordados pelos agentes e passaram por revista.

Com eles, além de drogas como maconha, cocaína e crack, foram apreendidos um rádio comunicador e uma pistola, calibre 9mm, com o brasão da Marinha do Brasil. Os dois foram detidos e conduzidos à 76ª DP (Niterói). Na distrital, foi formalizada a prisão em flagrante dos suspeitos, pelo crime de tráfico de drogas.

Contabilidade divulgada pelo batalhão afirma que eles estavam com 255 gramas de cocaína; 62 gramas de maconha e 13,5 gramas de crack. A reportagem procurou a Marinha do Brasil e perguntou se a arma seria, de fato, da instituição e, em caso positivo, como ela teria sido subtraída. Entretanto, até o momento da publicação, não havia sido enviada resposta.