Argentina vence México e ganha sobrevida na Copa

Messi, eleito sete vezes melhor jogador do mundo, não poderia sair de cena sem causar nos amantes do futebol, emoções indescritíveis. Assim foi na tarde deste sábado (26), no estádio Lusail, na partida vencida pelos argentinos contra o México por 2 a 0, pelo Grupo C.

A partida valia a sobrevida da Argentina no Catar 2022. Valia também a continuação de uma história mal escrita entre Lionel Messi e as Copas do Mundo. Essa história terá pelo menos mais um capítulo, na próxima quarta-feira (30), contra a Polônia, no estádio 974.

A Argentina pode até empatar e aí depender do outro jogo da chave; enquanto a Arábia Saudita pegará o México, também no Lusail. Com os resultados do dia, a Polônia, que venceu a Arábia Saudita por 2 a 0, alcançou quatro pontos, um a mais que a segunda colocada Argentina. Arábia Saudita tem três e o México, com um, é o lanterna do grupo.

Como haviam perdido a partida de estreia para os sauditas, os argentinos precisavam da vitória a todo custo. Uma derrota significaria a volta mais cedo para casa. Bem lá no fundo, mesmo os rivais dos hermanos, no estádio e ao redor do planeta, não estavam prontos para ver o último tango de Messi por mais que ainda reste uma partida na fase de grupos.

Os comandados de Lionel Scaloni sentiram a pressão contra uma equipe bem montada pelo compatriota Gerardo Tata Martino. O primeiro tempo foi de pouquíssimas oportunidades e a sensação de que se a coisa já estava ruim no primeiro jogo, ganhou uma carga emocional ainda maior na partida decisiva. Os mexicanos passaram a se interessar pela partida, ainda que criassem efetivamente poucas oportunidades contra o goleiro Martinez.

Mas Messi voltou para o segundo tempo disposto a fazer a alegria de seu país, que nem de longe vive o seu melhor momento econômico e social e, por isso, não conta com uma gigantesca torcida do país pelas ruas de Doha. Africanos e asiáticos bem que se esforçam no coro, mas não são como os verdadeiros hinchas. Depois de uma falta mal batida aos 6 minutos, Messi recebeu passe de Di Maria e chutou de fora da área, no canto esquerdo de Ochoa, para abrir o placar aos 26 e vibrar como poucas vezes visto diante da sua torcida.

O México sentiu o gol do camisa 10 argentino e se desorganizou taticamente. Raul Jimenez, que entrou no segundo tempo, foi presa fácil entre os zagueiros. Foi aí que La Scaloneta resolveu atacar ainda mais. O jovem Enzo Fernandez pedalou para cima do zagueiro e chutou da entrada da área, no ângulo de Ochoa. Aí era só esperar o apito final e comemorar com a maioria das 88.966 vozes presentes no estádio.

Comemoração dos hermanos que poderão assistir a mais um show de Messi, que luta pelo seu primeiro título de Copa do Mundo.