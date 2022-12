Argentina vence a Croácia e vai à final da Copa

Hoje (13), a Argentina venceu a Croácia por 3 a 0, no Estádio Lusail, e carimbou uma vaga na grande decisão da Copa do Mundo do Catar. Com o resultado, o craque Lionel Messi está bem próximo de conquistar o título máximo em sua brilhante carreira no futebol. Agora só falta um jogo para concluir essa história. Os gols foram marcados por Lionel Messi, de pênalti, e Julián Alvarez, duas vezes.

O confronto foi um baile dos argentinos, que comandados pelo camisa 10, grande protagonista da partida com um gol e uma assistência com a genialidade à la Messi. Com isso, depois de oito anos, ao ter sido derrotada pela Alemanha por 1 a 0, na decisão da Copa de 2014, realizada no Maracanã. A Argentina está de volta à final oito anos depois de ter sido derrotada pela Alemanha, por 1 a 0, na decisão da edição de 2014, realizada no Brasil.

Já a Croácia, após eliminar o Brasil nas quartas de final, tinha outro enorme desafio que era superar os argentinos. Bastou 30 minutos de jogo, em que o time de Modric, conseguiu criar, jogar de igual para igual e ceder espaços.

A partir daí, o que se viu em campo, foi um domínio da Argentina que marcou dois gols em cinco minutos antes do final do primeiro tempo.

Com o placar adverso, a Croácia não conseguiu reverter o placar nos 45 minutos finais da partida e de quebra sofreu o terceiro gol em uma jogada de pura genialidade de Messi que culminou na derrota dos croatas.

Viva na missão de voltar a ser a melhor do mundo depois de 36 anos, a Argentina disputa a 18ª Copa e poderá no próximo domingo (18), às 12h, se tornar tricampeã. A Croácia, por sua vez, disputará o terceiro lugar no sábado (17).

A seleção adversária será França ou Marrocos, que entram em campo amanhã (14), às 16h (de Brasília), para definir quem se classifica na outra semifinal.