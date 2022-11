Argentina perde na Copa e brasileiros inundam web com memes

A zebra passeou em Lusail, no Catar, na manhã de hoje (22). A Argentina estreou na Copa do Mundo e perdeu de virada para a Arábia Saudita, pelo placar de 2×1. Depois do jogo, os brasileiros lotaram a web de memes para comemorar a derrota dos “hermanos”, que são nossos maiores rivais no futebol.

O duelo foi o primeiro do Grupo C do Mundial, que ainda tem Polônia e México. Foi a primeira vez que os Falcões Verdes estrearam com vitória em uma Copa – nas cinco participações anteriores, foram quatro derrotas e um empate. A Albiceleste, por sua vez, não tropeçava na rodada de abertura de um Mundial desde 1990, quando perdeu de Camarões, por 1 a 0, na Itália.

O resultado negativo encerrou uma invencibilidade de 36 jogos oficiais da Argentina e impediu que a equipe sul-americana igualasse a maior sequência sem derrotas do futebol de seleções. A marca segue com a Itália, que ficou 37 partidas sem perder de 2018 a 2021. O último tropeço dos hermanos tinha sido para o Brasil, por 2 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte, na semifinal da Copa América de 2019.

Apesar do revés, o jogo também foi histórico para Messi. Só por estar em campo, o craque se isolou como o argentino com mais Copas disputadas (cinco), além de igualar o ex-volante Javier Mascherano como segundo jogador do país com mais partidas em Mundiais (20), atrás somente do ídolo Diego Armando Maradona (21).

As seleções retornam a campo neste sábado (26), pela segunda rodada. Os sauditas jogam às 10h, contra a Polônia, no Estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan. Às 16h, novamente no Lusail, a Argentina mede forças com o México.

Memes

Na internet, usuários das redes sociais publicaram um vídeo no qual um torcedor brasileiro comemora o resultado em plena Argentina. Enquanto os “hermanos” lamentavam a derrota, o brasileiro comemorava sozinho.

Esse brasileiro aqui em plena Argentina e comemorando na frente dos caras



📹 TV Globo pic.twitter.com/qtmOTbWErH — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) November 22, 2022

Houve também quem dissesse que a seleção árabe é maior do que a azul e branca. Além disso, aproveitaram a oportunidade para tripudiar do suposto favoritismo argentino, que vinha de série invicta antes do mundial.

Argentina prometeu muito e ainda bem que não entregou nada pic.twitter.com/3d91nRmfnZ — tasi (@jeonsgato) November 22, 2022

O importante é não lamentar a derrota e seguir em frente. Para isso, nada melhor do que tomar um cafezinho árabe passado… nas lágrimas de Lionel Messi.

Argentina perdeu vei kkkkkk pic.twitter.com/xGRLKnjDUw — CHOQUEI ᪥ (@CH0QUEll) November 22, 2022

Por fim, não poderia faltar a lamentação do “Olé”, maior veículo argentino especializado em esporte. Na capa de seu site, o jornal adjetivou a derrota na estreia como “Um golpe”.