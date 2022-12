Argentina bate Austrália no milésimo jogo de Messi

Vizinhos se garantem nas quartas de final da Copa do Mundo

Hoje foi o milésimo jogo de Lionel Messi como profissional de futebol. E foi com um gol dele que a Argentina venceu, por 2 a 1, a Austrália, nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, garantindo, assim, a vaga dos hermanos para as quartas.

A equipe sul-americana também contou com o tento de Julián Álvarez.

Já o gol australiano veio com Craig Goodwin, na partida que foi disputada no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan.

A Argentina volta a campo na próxima sexta-feira (9), às 16h, para enfrentar a Holanda, que venceu os Estados Unidos por 3 a 1. O jogo será travado no Estádio Lusail. Os australianos, por sua vez, despedem-se nas oitavas e se igualam à campanha de 2006 – a melhor deles -, realizada na Alemanha.