Arenas recebem doações para vítimas das chuvas em Maricá

As arenas instaladas em Itaipuaçu e Barra de Maricá estarão recebendo doações para as vítimas das chuvas, neste sábado e domingo, das 8h às 17h. As equipes de brigada e médica estarão nos locais para garantir a segurança de todos. A organização do evento se solidariza com toda a população impactada pelas chuvas em Maricá. Em função das fortes chuvas que atingem o município de Maricá, as edições deste sábado (2) e domingo (3) do Maricá Esporte Fest estão suspensas.