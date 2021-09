Arena de futevôlei realiza projeto social na Ponta D’Areia em parceria com a SMEL

Se outubro é considerado o mês das crianças por causa da data referente à garotada – 12 de outubro – Niterói terá uma arena de futevôlei, localizada no bairro da Ponta D’ areia. Com previsão de ser inaugurado justamente no Dia das Crianças, o projeto social “Nós Por Nós Futevôlei” será destinado para quem tem entre 12 a 17 anos com atividades todas as segundas, terças e quintas em dois horários, das 10 às 11:30 e das 14:30 às 16 horas.

Idealizado por Luiz Claudio Martins Teixeira e Fabio Corrêa Borba, a iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói – SMEL, através do seu secretário de Luiz Carlos Gallo, Além disso, o projeto também tem como seus padrinhos dois atletas profissionais da modalidade, que são Roger Negueba e Monique Góis.

“O objetivo da proposta é promover a inclusão esportiva de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, estimulando uma melhora significativa nas condições de aprendizado, cidadania e formação de valores”, diz Luiz Carlos Gallo, secretário de Esporte e Lazer de Niterói – SMEL.

Gallo (centro) junto dos idealizadores do projeto “Nós Por Nós Futevôlei” Foto: Divulgação

“Ser agente de transformação social, utilizando o esporte como ferramenta de inclusão e superação de desigualdades é um dos nossos objetivos”, afirma Luiz Martins organizador do projeto

“Atuar em parceria com os outros setores e entidades sociais para o cuidado integral e promoção da infância e adolescência só beneficia essas crianças e adolescentes”, ressalta Fábio Corrêa Borba, idealizador da ação.

Na programação ainda terá ações odontológicas para os alunos , cestas básicas para todos que estiverem dentro do perfil do projeto.