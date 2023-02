Área de Soltura de Animais Silvestres é referência no RJ

Refúgio e liberdade animal. Estes são os principais objetivos da Asas (Área Municipal de Soltura de Animais Silvestres), que está estrategicamente localizada no coração da APA (Área de Proteção Ambiental) das Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, São Gonçalo.

Inaugurado no Dia Mundial do Meio Ambiente – 5 de junho de 2022 –, o primeiro equipamento público do tipo, no estado do Rio de Janeiro, atende a demandas de São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro e de todas as cidades da região metropolitana.

Equipamento é o primeiro do estado a lidar com animais silvestres.

Um dos responsáveis pelo espaço, o biólogo e atual subsecretário de Meio Ambiente, Gláucio Teixeira Brandão, destaca as parcerias da Asas, que conta com um termo de cooperação técnica com a Universidade Estácio de Sá, instituição que disponibiliza profissionais da área veterinária. “Os alunos de veterinária aqui atuam como se fosse uma expansão da faculdade, só para questões de animais silvestres”, disse o subsecretário, lembrando, também, que as áreas de soltura são devidamente cadastradas e estudadas, para que o animal não seja solto “em qualquer lugar”; afinal, o habitat natural dele deve ser região específica, para cada caso. Na última quinta-feira (9), a reportagem d`A TRIBUNA acompanhou a soltura de uma coruja da espécie caburé:

“Há casos em que fazemos a soltura por aqui mesmo, na APA. Esse animal (a coruja) só pode ser solto aqui porque é identificado, pelo plano de manejo, que é um animal que a área consegue adaptá-lo: tem água e alimentação. Como estamos atendendo a demanda da região metropolitana, pode ser que um determinado animal não possa ser solto aqui. Neste caso, ele é encaminhado para um ecossistema, um habitat, que possa acolhê-lo”.

Corujinhas do mato, em fase de readaptação.

Na Asas, o animal é avaliado; são feitos exames e ele passa por um período de quarentena. A coruja caburé ficou abrigada no equipamento por cerca de 20 dias. Filhote, ela chegou desnutrida, e teve de aprender a andar. “Há uma série de atividades de manejo do animal para a futura soltura. Já passaram por aqui, em dois meses de funcionamento, cerca de 50 animais. Hoje, quatro estão internados, em quarentena. É um trabalho técnico. A equipe de veterinários tem de acompanhar, nos quesitos alimentação, manejo, exames de parasitas e de sangue”, enumera Gláucio.

Animais

Animais silvestres de todos os tipos são recebidos na Asas. Atualmente, há uma alta incidência de gambás e cobras. Gláucio frisa a importância da parceria da Asas com outros equipamentos públicos, como o Cras (Centro de Recuperação de Animais) do Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente). “Agimos em conformidade com o Centro de Recuperação de Animais Silvestres, que a própria Estácio de Sá coordena, em Vargem Pequena”, lembrou, destacando, ainda, que a Asas é um complexo que atende os animais silvestres com ocorrências de menor complexidade:

“Quando precisamos fazer uma cirurgia de maior complexidade, exames específicos, contatamos o Cras de Vargem Pequena. Quando realizamos apreensão de animais de feiras, advindos de crimes ambientais, o procedimento é outro: encaminhamos para o Ibama. A ideia é não causar nenhum dano ao animal”.

Devolvida ao meio ambiente sob os cuidados do veterinário Bernardo Miranda, a coruja solta à natureza, na última quinta, era um animal jovem, encontrado na casa de um morador no Gradim, em São Gonçalo. “Ela estava num processo de adaptação, para começar a voar. Não podia chegar aqui e logo ser solta. Precisava passar pela etapa de adaptação”, conta Bernardo, lembrando que a ave não fica numa gaiola:

“Ela precisa fazer exercícios. Vai do poleiro ao tronco; exercita-se. É o que vai encontrar lá fora, na vida em liberdade. Colocamos a alimentação dela em pontos diferentes, dentro do próprio recinto, para se acostumar a receber a comida tal qual é servida na natureza”.

Encubadora que simula o ninho de uma ave silvestre.

Dentro da família dos mamíferos, a Asas recebe muitos gambás, que entram nas casas das pessoas para se abrigar. Nestes casos, é importante chamar a guarda ambiental. “Recebemos muitos filhotes fêmeas. Precisamos habituar a mãe. Às vezes, é um estresse muito grande, para um animal saudável, ficar por muito tempo aqui, com o filhote. A gente avalia e solta ambos, porque, na natureza, terão um aproveitamento melhor”, conta o veterinário.

Demandas

O que a Asas recebe de demanda, hoje, vem do Batalhão Florestal do Estado do Rio de Janeiro, que traz alguns animais ao equipamento. Além disso, há também a colaboração e a parceria com a Guarda Ambiental de Niterói e dos próprios moradores das cidades próximas. “Após passar pelo veterinário, por exemplo, uma cobra que vem para cá é encaminhada para o Instituto Vital Brazil, em Niterói, onde há um serpentário e se pesquisam vacinas”, exemplifica Gláucio.

Mas tudo depende muito da demanda. Às vezes, o cidadão liga e a Guarda Ambiental encaminha. O subsecretário de Meio Ambiente lembra, entretanto, que não se pode manusear os animais “com qualquer caixa transportadora ou equipamento”:

“Quanto menos estresse para o animal, melhor. Temos de pensar no todo. Há todo um planejamento, estruturação e cuidado para se lidar com um animal silvestre”.

Área protegida

São Gonçalo é um município que saiu de 4% de área protegida, em 2017, para 19%, em 2018. Para o Gláucio, trata-se de “um marco”. Afinal, o município precisa proteger esses ecossistemas:

“O desmatamento da Mata Atlântica colabora para a incidência de animais silvestres nas cidades. Na Zona Oeste do Rio, por exemplo, há uma série de construções irregulares, ocupando esses espaços. Os animais ficam sem casa. A casa do bicho é a mata. Quando você tira a casa do bicho, ele entra na sua casa. É a síndrome da floresta vazia, que é um fenômeno da região metropolitana do Rio, pela falta de área verde”.

Tráfico

O tráfico de animais silvestres só perde, hoje, para o tráfico de drogas e de armas. Cerca de 2 bilhões de dólares são movimentados, por ano, no Brasil, por causa dos animais silvestres. “As pessoas precisam se conscientizar e não comprar esses animais, que precisam ser reinseridos na natureza. É por isso que esse equipamento público existe”, alerta o subsecretário Gláucio.

Contato para resgate de animais silvestres

Telefone da Asas: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA das estâncias de Pendotiba)

Comando e Polícia Ambiental

Telefone: 0300 253 1177