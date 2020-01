Área de facilitação de resgate será inaugurada nesta quarta em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio inaugura nesta quarta-feira (08), a área de facilitação de resgate na Avenida Nossa Senhora da Assunção, no Centro. A intervenção viária foi realizada em parceria com empresários locais. O local, que fica próximo ao Museu e Casa de Cultura José de Dome, o Charitas, é de uso exclusivo para viaturas de emergência, como Bombeiros, Polícia Militar e ambulâncias.

O objetivo é que o atendimento seja realizado de maneira mais eficaz, reduzindo o tempo de chegada até o local de socorro. Anteriormente, os veículos do corpo de bombeiros, por exemplo, demoravam cerca de cinco minutos para sair do quartel, localizado na Avenida Nilo Peçanha para cruzar a Avenida Assunção.

“Muitas vezes o veículo do Corpo de Bombeiros, que deveria ter acesso livre e rápido, acaba preso no congestionamento e não consegue passar pelo local de forma acelerada”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Everaldo Loback.

A implementação do novo retorno foi uma solicitação do Corpo de Bombeiros. A área é monitorada 24 horas por câmeras e a utilização por veículos não autorizados está sujeita a multas. Vale lembrar que transitar pela contramão em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é infração gravíssima, punida com sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa no valor de R$ 293,47.