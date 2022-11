Araruama vai transmitir jogos do Brasil na Copa em um telão

Se é pra torcer, o melhor é torcer juntos! Imagina assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo, ao vivo, direto de um telão, e com torcida animada? As cidades já respiram o Mundial no Catar. Pensando nisso, a Prefeitura de Araruama está providenciando a instalação de um telão com a presença de torcida organizada.

É de acordo como a Prefeitura, os jogos serão transmitidos por meio de um telão de led, que vai ser instalado na Praça Menino João Hélio, no Centro. Também haverá uma logística com bastante espaço para que os torcedores não percam nenhum lance de Neymar e Cia nos estádios do Catar.

Os moradores de Araruama poderão assistir aos jogos da primeira fase, em que o Brasil enfrenta a Sérvia no próximo dia 24, às 16h, a Suíça no dia 28, às 13h e Camarões no dia 2, às 16h. Vale ressaltar que a Guarda Municipal vai estar presente para coibir possíveis excessos.