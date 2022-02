Araruama vai sediar a Primeira Copa Internacional de KiteSurf

Começa esta semana, a Primeira Copa Internacional de Kitesurf em Araruama. O evento promete animar e surpreender os moradores e turistas, e vai acontecer entre os dias 04/02 e 06/02, na Lagoa de Araruama, na Pontinha do Outeiro, bairro Areal com organização da prefeitura e Confederação Brasileira de Vela.

Segundo a prefeitura de Araruama, o evento internacional é um estímulo ao turismo e à economia da cidade, que hoje é referência de desenvolvimento para o Estado do Rio. A expectativa é de que participem cerca de 100 atletas. Destaque para a presença confirmada de Bruno Lobo, campeão brasileiro e integrante da equipe brasileira de Vela.

A Lagoa de Araruama é uma das maiores lagunas de água salgada do mundo, e tem 160 quilômetros de extensão, e que tem uma das raias mais disputadas para a prática do esporte, com ventos que podem chegar a 20 quilômetros por hora.

O kitesurf é um esporte aquático que utiliza uma pipa (chamada pelos praticantes de kite, pipa em inglês) e uma prancha com ou sem alças. A pessoa, com a pipa presa à cintura através de um dispositivo chamado trapézio, coloca-se em cima da prancha, comanda o kite com a barra, e sobre a água, é impulsionada pelo vento que atinge pipa. Ao controlá-la, através de uma barra, consegue se deslocar escolhendo um trajeto, pegando ondas ou realizando saltos.

A programação do evento:

No dia 03, a partir das 10h, está prevista a chegada dos participantes, em seguida as inscrições, checagem de equipamentos e treino livre.

Já no primeiro dia do evento, sexta-feira (04), às 11h, acontece a cerimônia de abertura. Em seguida a reunião entre os participantes e a partir das 13h o grande momento, com o início das primeiras regatas.

No sábado (05), o dia promete ser agitado e com muita emoção com as regatas do dia, a partir das 11h. E por fim no domingo (06), a adrenalina com as últimas regatas, a partir das 11h. E depois já vamos conhecer os campeões. A entrega de prêmios está prevista para as 15h.

Foto: Divulgação/Araruama