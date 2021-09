Arariboia Va’a vence a categoria Canoa Havaiana do Rei e Rainha do Mar, em Cabo-Frio

Embarcação do clube de canoa polinésia da Boa Viagem, venceu na categoria masculina

Menos de uma semana depois do campeonato estadual de canoa polinésia, que foi disputado em Niterói, ter se tornado a maior prova de canoagem polinésia já disputada pelo Va’a, no Brasil, na manhã deste sábado (11) foi a vez da embarcação do clube da Boa Viagem participar da tradicional competição Rei e Rainha do Mar, na Praia do Peró, em Cabo-Frio.

Com grandes disputas na água e muita emoção na areia, o evento também marcou a estreia da modalidade masculina da competição. A estreia aconteceu já na primeira largada do dia, que terminou com a vitória do Clube Arariboia Va’a, da Praia da Boa Viagem. As equipes de remadores deram um show em uma raia de prova em águas abertas, na Praia do Peró, na Região dos Lagos, em um percurso de 6km para a categoria estreante e 12km para a open e demais categorias, ambas no masculino e feminino.

A primeira largada aconteceu pontualmente às 7h da manhã, com a categoria estreante masculino sport 6k. Assim como na etapa do Estadual na semana passada, a prova foi vencida de forma impecável pelo Clube Arariboia Va’a, que fica na Praia da Boa Viagem, em Niterói. A segunda largada, foi a da categoria sport 12k com vitória do clube He’enalu Roots Club, de Cabo Frio.

A etapa do Rei e Rainha do Mar, em Cabo Frio, seguiu todas as medidas sanitárias exigidas para a realização das provas para que os participantes e os organizadores, staff e publico em geral pudessem acompanhar o evento, que é considerado um dos maiores do país, em segurança.

Em 2020, o Rei e Rainha do Mar chegou a ter uma etapa agendada para acontecer em Niterói, mas foi cancelada devido a pandemia. Vamos ficar na torcida para que, em breve, nossa cidade, que atualmente é considerada a capital do Va’a do Brasil, consiga sediar uma etapa desse importante evento do calendário náutico brasileiro.