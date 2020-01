Arara “Sandra”é encontrada em Niterói

Uma denúncia feita ao Linha Verde (0300 253 1177) levou policiais a resgatarem nesta sexta-feira (17), em Niterói, a arara “Sandra” que estava desaparecida desde o fim do ano passado.

De acordo com as informações do Linha Verde, a denúncia informava que a ave tinha sido escondida por um morador da Rua Madri, em Piratininga, Niterói e que no local haveria também diversos animais silvestres mantidos em cativeiro. Após terem recebido as informações, os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental da Serra da Tiririca foram ao local e constataram a veracidade das informações, inclusive com a existência de vários pássaros silvestres da fauna brasileira sem anilhas e autorizações pertinentes.

O caso da uma arara Sandra ganhou repercussão na internet após a criação da página ‘Ajude a achar Sandra’, que mobilizou cerca de 60 mil pessoas em toda a região para localizar a ave perdida. O desaparecimento dela ocorreu no dia 23 em Piratininga, Niterói. A ave Sandra morava em um coqueiro na casa de seu dono, Maikel Aves, quando se assustou com fogos de artifício e acabou fugindo. Em outros episódios, o animal escapava para casa de algum vizinho e logo retornava para casa, porém dessa vez ela não tinha retornado.

Várias postagens foram feitas em redes sociais e carros de som colocados nas ruas para localizar o pássaro, até que uma denúncia feita ao Linha Verde trouxe a arara Sandra para perto de seu proprietário. Ela é anilhada e seu dono possui a licença concedida pelo IBAMA permitindo sua criação. Para Maikel, o agradecimento e carinho nesse momento são os mais importantes: “Queria agradecer a pessoa que denunciou de forma anônima a localização de Sandra ao Linha Verde, pois sem querer, ela trouxe novamente a felicidade para minha família. Agradeço também ao programa Linha Verde, por ser uma ferramenta de suma importância contra crimes ambientais e em especial ao tráfico de animais. No local havia diversas aves que seriam comercializadas de forma ilegal e que agora, foram resgatadas pela polícia e serão devolvidas ao habitat delas” concluiu Maikel.

Vale reforçar que crimes ambientais podem ser denunciados de forma anônima em todo o estado do RJ ao Linha Verde, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.