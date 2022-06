AquaRio recebe a ‘Semana do Meio Ambiente da Rio 2030’

Foi comemorado nesta quarta-feira (8), Dia Mundial dos Oceanos, celebrado todo dia 8 de junho e por isso, a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) promoveu programação especial no AquaRio, dando continuidade à programação da Semana do Ambiente da Rio 2030.

O maior aquário marinho da América do Sul recebeu, na tarde desta quarta-feira, o painel que debateu o futuro dos ecossistemas associados e os caminhos da recuperação ambiental da Baía de Guanabara.

“Estamos na década dos oceanos e é muito importante valorizar o trabalho científico realizado em prol da preservação desse ecossistema fundamental para a vida no planeta. A Baía de Guanabara é um ponto chave na mudança definitiva do quadro sustentável do Estado do Rio de Janeiro e é por meio de políticas públicas efetivas que conseguiremos melhorar o trabalho de recuperação e conservação que já está sendo feito”, afirmou a subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade da Seas, Ana Asti, mediadora do painel de hoje.

Participaram do painel os pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro Adriano Vasconcelos, Estela Neves e Marta Irving, o pesquisador do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da FGV e ex-presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) Luiz Firmino Martins Ferreira e o pesquisador da Universidade Técnica de Lisboa Manuel Heitor.

Nesta quinta-feira (9), no quarto dia da Semana do Ambiente, a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade discutirá o potencial brasileiro para a implantação e investimento no mercado doméstico e internacional de créditos de carbono e de ativos ambientais.

Com tema de destaque na agenda do desenvolvimento sustentável e na transição para a economia do clima, a programação contará apresentações de especialistas e autoridades do Poder Público, entre eles o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, José Ricardo Brito, o secretário de Estado de Planejamento, Nelson Rocha, e o deputado estadual Thiago Pampolha.

A programação completa da Semana do Ambiente da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade está disponível em: www.rio2030.org