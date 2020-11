APURAÇÃO DOS VOTOS DE ITABORAÍ

A apuração das urnas de Itaboraí começaram e 24,58% das seções já foram totalizadas. O município teve cinco candidatos ao cargo de prefeito da cidade que tem 242 mil habitantes. Delaroli está na frente da apuração com 36,92% dos votos seguido de Sérgio Soares com 31,96%, Sadionel com 22,55%, Joana Lage com 6,87% e Edinho com 1,70%.

Edinho Oficial de Justiça, Joana Lage, Marcelo Delaroli, Sadionel e Sérgio Soares disputam a eleição 2020. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cidade de Itaboraí tem 171.282 eleitores aptos a votar.

Os 10 vereadores mais votados são:

Elber Correa (Republicanos) – 1.266 votos

Rogério Filgueiras (PP) – 1.084

Ramon Vieira – 1.000

Orlando Pit (PSD) – 747

Marcos Alves (PL) – 640

Paulo Ney (Patriota) – 612

Marquinho Orelha (PL) – 572

Eneas Pereira (PP) – 565

Dr. Matheus Borges (PSD) – 557

José Carlos (PSD) – 529

Em apuração…