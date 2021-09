Aprovados em concurso da CLIN são convocados para prova de capacidade física

Aprovados no Concurso Público da Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN) foram convocados pela Prefeitura de Niterói para realização da Prova de Capacidade Física. A avaliação acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro deste ano. O horário e o local ainda serão definidos e publicados no Edital de Convocação, que será disponibilizado no site www.selecon.org.br.

A prova visa aferir a aptidão e a capacidade do candidato para suportar física e organicamente as exigências das atribuições do cargo, sendo vedado o tratamento diferenciado. De acordo com a Prefeitura, será considerado apto e habilitado o candidato que não for eliminado durante a aplicação dos exames previstos.

Além disso, o governo municipal afirmou que a prova prática tem previsão de ser realizada no dia 9 de novembro deste ano, também em horário e local a serem definidos no edital de convocação, que também será publicado no site www.selecon.org.br. A divulgação irá atender ao prazo previsto no cronograma do concurso.