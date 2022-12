Projeto define novo uso da Cantareira

Os vereadores de Niterói votaram oito das 10 mensagens do prefeito Axel Grael. Entre elas – com 14 votos a favor e cinco contra -, a que solicita a abertura de um crédito especial de R$ 21,2 milhões para a ação de implantação de um Distrito de Economia Criativa, no Espaço Cantareira, em São Domingos, região central da cidade.

A princípio, a matéria ficou de ser votada na última quarta-feira (21), mas foi descartada, para análise mais pormenorizada da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal, que deu parecer favorável, com três votos a favor e dois, contra.

Assim como os demais vereadores, o presidente da Comissão de Orçamento, Fabiano Gonçalves (Cidadania), queixou-se pelo fato de – às vésperas de votar a LOA (Lei Orçamentária Anual) -, o Poder Executivo (Prefeitura de Niterói) ter enviado, à Câmara, 10 mensagens, a serem apreciadas pelos parlamentares.

Neste sentido, Gonçalves achou que, a princípio, o projeto havia chegado de forma “simplória” à Casa, porque não trazia o objetivo fim da suplementação orçamentária.

Após análise mais detalhada, segundo ele, “pela ótica do orçamento, não paira fragilidade” sobre o projeto.

O parlamentar destacou ainda que a matéria contou com pareceres favoráveis, também, das comissões de Cultura e de Constituição e Justiça, e que “os votos divergentes serão apensados ao projeto”.

Fato é que o prefeito Axel Grael (PDT) assinou, na última quarta-feira (21), a desapropriação do imóvel histórico da Estação Cantareira.

Em nota, a Prefeitura de Niterói ressaltou que o local vai sediar um Distrito Criativo, que vai promover o desenvolvimento de atividades de Economia Criativa, e terá uma Escola para formação e capacitação, com destaque para o audiovisual e a gastronomia. O Decreto Nº 14.645/2022 foi publicado no Diário Oficial do Município e declara o imóvel como de utilidade pública.

“Estamos retomando a Cantareira para a população de Niterói. Vamos transformar a Estação, que tem um imenso valor histórico, em um Distrito Criativo, um local de formação e capacitação, entretenimento e lazer, com organização. Vai ser um polo de atividades da Economia Criativa, que é uma vocação do bairro”, destaca Grael.



O prefeito ressaltou que a Estação Cantareira já conta com uma cozinha industrial “de excelência”, propícia para cursos de cozinha, culinária, sommelier e afins. A opção pelo fomento ao audiovisual, por sua vez, dialoga diretamente com o bairro, onde estão localizadas a Faculdade de Cinema da UFF (Universidade Federal Fluminense) e o futuro Museu do Cinema Brasileiro.



“O objetivo é potencializar o acesso da população às novas tecnologias, fomentar o turismo na região, formar e capacitar mão de obra qualificada e propiciar o surgimento de novos negócios, ligados à Economia Criativa”, frisa o secretário municipal de Ações Estratégicas, André Diniz.



De acordo com o secretário Municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, ao longo dos próximos dois anos, a Região Central da cidade vai receber investimentos e melhorias.



“Essa é uma iniciativa fundamental para requalificação do Centro de Niterói. O Projeto Centro 450, em andamento, prevê uma série de investimentos para a Região Central, nos próximos dois anos, buscando reverter o esvaziamento populacional e econômico que a região vem sofrendo, nos últimos anos.

A recuperação dessa edificação histórica, pelo município, vai gerar um efeito positivo, em todo o entorno que, junto com as obras de urbanização, será responsável pela transformação do bairro”.

Tombada por meio da Lei nº 1.063/92, a Estação faz parte do conjunto arquitetônico e histórico do Bairro de São Domingos.

A nota da Prefeitura destaca que a desapropriação também “impulsiona a revitalização e valorização do patrimônio material de São Domingos”.

O desenvolvimento desse projeto vem sendo realizado em conjunto com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Também estão sendo realizadas as desapropriações do Castelinho do Gragoatá e a do imóvel localizado na Av. Visconde do Rio Branco, 897.

“O Distrito Criativo também vai dialogar com o Ecossistema de Inovação que terá sede em São Domingos e possui como um dos eixos estratégicos justamente a Economia Criativa”, ressalta a gestão municipal.

Uma das principais queixas ao projeto, entretanto, referia-se ao fato de não ter havido audiência pública, com os interessados, para debater a criação de um distrito de economia criativa naquele local.

Outras mensagens aprovadas

Dentre as mensagens do Poder Executivo, osvereadores de Niterói aprovaram, também em segunda discussão, a que cria o Parque Natural Municipal do Morro do Morcego (que a princípio seria apreciada no ano que vem, a fim de se promover uma audiência pública para debater a situação dos moradores do local); a que institui o piso salarial profissional municipal para os profissionais do magistério público da Educação Básica; a que dá direito à gratuidade no pagamento de tarifas, nos transportes coletivos municipais, ao acompanhante de crianças matriculadas e cadastradas no Censo Escolar, que sejam de creches conveniadas à Rede Municipal de Educação de Niterói; a que classifica bagaço resultante da filtração de cerveja, no sentido de reaproveitá-la para fins alimentares e como outros produtos de valor agregado, entre outras. Saiba mais em http://consultaniteroi.siscam.com.br/ResultadoPropositura.aspx?Autor=239.