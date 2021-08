Aprovado PL que institui Semana da Acessibilidade

Foi votado e aprovado, em segundo turno, o PL de autoria do vereador e presidente da Câmara de Maricá, Aldair de Linda, que institui no município a Semana de Acessibilidade e Inclusão que deverá ser comemorada entre os dias 3 e 10 de dezembro de cada ano. O projeto visa, principalmente, criar mecanismos para proporcionar inclusão social de pessoas com deficiência.

Também foi votado o projeto do vereador Ricardinho Netuno que institui o Dia Municipal da Reforma Protestante. Os vereadores votaram um Projeto de Resolução, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a implantação da ata eletrônica na Câmara Municipal de Vereadores de Maricá. Foram votadas emendas ao projeto de Lei 056/2021 que modifica a redação dos incisos I, II, e IV do art. 3º, da referida lei que passa a viger da seguinte forma:

“I – nas cerimônias oficiais do município; II – nas cerimônias em unidades escolares, esportivas e culturais; III – nas cerimônias e ocasiões festivas promovidas por entidades particulares; IV – em cerimônias civis, militares ou religiosas a que se associe sentido patriótico ao município de Maricá ou exprima regozijo público”. Emenda modificativa nº 02 – modifica a redação dos parágrafos do art. 4º, que passar a viger da seguinte forma: “§ 1º A execução será instrumental ou vocal de acordo como cerimonial previsto em cada caso. § 2º Durante a execução do Hino Oficial do Município de Maricá todos devem tomar atitude de respeito, de pé e em silêncio. § 3º Não será permitida a execução de arranjos artísticos instrumentais do Hino Oficial do Município de Maricá que não sejam autorizados pelo Prefeito Municipal, ouvido a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo”, aptas a serem discutidas e votadas em único turno.