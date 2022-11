Aprovado anteprojeto da Prefeitura de Niterói para reforma do Cinema Icaraí

Imóvel, que está fechado desde 2006, vai ganhar três salas de cinema e restaurante na cobertura

O anteprojeto da Prefeitura de Niterói para restauração e reforma do Cinema Icaraí foi aprovado pelo Inepac (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural) – órgão de preservação do patrimônio cultural, em nível estadual. O projeto do local, que é tombado, foi aprovado por unanimidade pelo Instituto, em reunião do Conselho Estadual de Tombamento. O Município está finalizando o edital de licitação para a elaboração do projeto executivo.

“É muito importante termos a recuperação de um patrimônio como o Cinema Icaraí, que está no coração e na memória afetiva dos niteroienses. Estamos desenvolvendo esse projeto com muito cuidado e carinho, vamos preservar e restaurar tudo o que possui valor histórico e devolver um espaço totalmente modernizado e com várias atividades para a população”, destaca o prefeito de Niterói, Axel Grael.

O prédio em estilo art déco contará ainda com três salas de cinema de última geração – uma com 150 lugares e duas com 65 cadeiras; além de uma grande sala para concertos, que abrigará a Orquestra Nacional da UFF (Universidade Federal Fluminense) e também servirá para cinema. O Cinema Icaraí ganhará quatro espaços de gastronomia; entre eles, um anexo na cobertura, que vai abrigar um restaurante. De acordo com o anteprojeto, o local terá um aumento de 1.267,00 m² de área construída.

“O projeto foi todo pensado para criar um espaço que mantenha as características originais do prédio e, ao mesmo tempo, tenha espaços modernos, confortáveis e com várias opções de lazer e o entretenimento para os frequentadores”, informa a secretária municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, Mariana Zorzanelli.

A reforma do Cinema Icaraí também prevê a revitalização das fachadas, com recomposição do modelo original, bem como dos pisos, paredes e tetos, e também das esquadrias, instalações elétricas, hidráulicas e de transmissão de dados.

O Cinema Icaraí estava fechado desde 2006 e foi cedido pela UFF para a Prefeitura de Niterói, por 40 anos.

A gestão do espaço será feita através de uma licitação, que determinará a empresa que terá a concessão do espaço. A concorrência será pelo menor valor da obra.