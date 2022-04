Apresentadora do ‘Bom Dia & Cia’ pede desculpas por manipulação

No último dia do programa Bom dia & Cia, a apresentadora Silvia Abravanel aproveitou para se desculpar de um erro que cometeu com um participante. Ontem (21), Silvia admitiu que interferiu no resultado de uma brincadeira na roleta de prêmios. A atração infantil chegou ao fim depois de 29 anos no ar da emissora.

“Eu cometi um erro gravíssimo ontem, impensado, e vou consertar esse erro hoje. Sem querer parei a roleta do menino. Nem sei por que fiz isso. Mas eu vou corrigir, viu, Pedro, que está me assistindo aí. A gente vai entrar em contato e resolver essa situação”, declarou, que admitiu o erro com a criança identificada como Pedro.

Na sequência, a filha de Silvio Santos falou em tom de despedida, e agradeceu aos funcionários da equipe de produção, a todos que participaram do ‘Bom Dia & Cia’ ao longo dos anos.

O SBT comunicou ontem o fim do “Bom Dia & Cia” e, em seu lugar, Silvio Santos decidiu estender o horário de exibição do jornalístico “Primeiro Impacto”, que permanecerá no ar das 6h às 12h.

A apresentadora, no entanto, deverá ganhar um programa nas tardes de SBT do canal, mas ainda não há maiores informações sobre o projeto.