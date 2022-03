Aposentados e Pensionistas do INSS terá 13º antecipado

O Governo Federal vai emitir um decreto na quinta-feira (17), em cerimônia no Palácio do Planalto, com a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13 salário de aposentados e pensionistas do INSS.

Dessa forma, mais de 31 milhões de segurados serão beneficiados, e cerca de R$ 56 bilhões serão injetados na economia, segundo o governo.

Normalmente, o benefício é pago no segundo semestre, nos meses de agosto e novembro. Porém, desde o início da pandemia, o governo vem antecipando o pagamento. Além disso, também será anunciado mais um pacote de medidas para frear a crise.

A expectativa, com essas novas medidas, é que aconteça uma ampliação no limite dos empréstimos com desconto em folha para aposentados e pensionistas do INSS. Atualmente, a margem, que está em 35%, deve chegar a 40%.