Após um mês da reabertura do comércio, movimento ainda deixa a desejar

A reabertura do comércio e das academias, após a segunda medida de fechamento provocada pela pandemia da Covid-19, completou um mês durante a semana. Entretanto, para grande parte dos lojistas de Niterói, os efeitos colaterais das restrições ainda deixam sequelas que estão longe de serem curadas.

De maneira geral, os lojistas argumentam que, com exceção das vendas na semana do Dia das Mães, quando foi observado um crescimento de 4%, passado o primeiro mês de reabertura o movimento nas lojas ainda é considerado tímido, tanto por comerciantes como para os trabalhadores do setor. É o que relata Cláudia Vilela, gerente de uma loja de roupas, no Centro de Niterói. Segundo ela, o único momento de melhora nas vendas foi durante o período que antecedeu na semana que antecedeu o Dia das Mães. Além disso, explica a gerente, o movimento permanece abaixo da expectativa. Cláudia ressalta que aqueles clientes que costumavam frequentar as lojas, hoje são pedestres que passam pelas ruas, parando apenas para “dar uma olhadinha”.

“O movimento está fraco. O bom foi na semana do Dia das Mães. Agora está muito fraco. Em relação ao comércio de alimentos está até melhor, mas o setor de roupas e outras mercadorias está muito fraco. Não acredito que os auxílios vão suprir essa queda. A partir de 16h30 em diante as lojas ficam mais desertas ainda. Movimenta mais um pouco no horário da manhã, até umas 14h, quando ainda há movimento de pessoas que passam indo para o trabalho e param para dar uma olhadinha. Mas aquela galera boa, que vem para comprar roupa, não tem tido movimento não. Ainda está abaixo da expectativa, a gente está esperando que melhore as vendas no período do inverno”, desabafou a gerente da loja.

O presidente do Conselho Superior da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói), Joaquim Pinto, confirma essa situação. Segundo ele, após a semana do Dia das Mães, as vendas no comércio lojista de Niterói voltaram a cair. O principal motivo apontado por Joaquim é “a falta de dinheiro no bolso dos consumidores devido ao alto índice de desemprego na cidade”. Ele afirma afirma que para se ter uma ideia do impacto provocado pelos efeitos da pandemia, “cerca de 25% do comércio de Niterói quebrou nesse período”. Em sua análise, Joaquim ressalta que o alto índice de desemprego afasta as pessoas do consumo, provocando uma reação em cadeia que vai da falta de circulação de pessoas nas ruas, ao fechamento das lojas devido à crise finaceira.

Como uma maneira de tentar recuperar o movimento, Joaquim Pinto anunciou que a CDL Niterói lançará, no dia 1º de junho, uma campanha que vai premiar os clientes que fizerem compras no comércio de Niterói. A campanha, que deverá se estender até setembro, tem como objetivo incentivar o consumo no comércio local e acontecerá em todas as lojas da cidade. Além disso, Joaquim destaca que a CDL, em parceria com a Sebrae, está oferecendo diversos cursos que tem por objetivo dar apoio aos lojistas que se encontram em dificuldades para manter o negócio. São cursos que ensinam os lojistas a se adaptarem ao e-commerce, a como capitalizar a empresa via bancos e outras modalidades de crédito e de como gerir o dinheiro da empresa, em período de crise. A CDL também está oferecendo apoio a seus associados por meio de sua assistência jurídica.

Sobre a expectativa de normalização do movimento, Joaquim Pinto ressalta a importância da imunização da população como fator determinante para que o comércio de Niterói consiga superar da crise.