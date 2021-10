Após tropeços, Tricolor diminui chances de G6

O Fluminense tropeçou duas vezes, em casa (com direito a volta da torcida), pelo Campeonato Brasileiro. Foi uma derrota por 2×0 para o Fortaleza e o empate em 0x0 com o Atlético Goianiense. Com isso, institutos projetam que o tricolor reduziu o percentual de chances de terminar entre os seis primeiros no campeonato. É importante ressaltar que os quatro primeiros se classificam diretamente à fase de grupos da próxima edição da Libertadores

da América, enquanto o quinto e o sexto vão à pré-Libertadores.

De acordo com o instituto Chance de Gol, as chances, antes dos tropeços eram de 39%. No entanto, após os dois últimos jogos, as possibilidades caíram para 19,4%, segundo as projeções do instituto. No entanto, a boa notícia é que ainda mais vagas podem se abrir. Isto porque, dependendo dos resultados das finais da Libertadores e Copa Sul-Americana, o G6 poderá se tornar até mesmo G9.



É justamente essa a posição ocupada pelo time comandado pelo técnico Marcão. O Fluminense está com 33 pontos no Campeonato Brasileiro. A equipe das Laranjeiras volta a campo na amanhã (13), contra o Corinthians, em São Paulo.