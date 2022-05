Após três horas de atraso, depoimento de defensora pode ser remarcado

Intimada para prestar depoimento na manhã desta terça-feira (10), a defensora pública aposentada Cláudia Alvarim Barrozo, suspeita de injúria racial, não havia comparecido à 81° DP até às 13h. A oitiva estava marcada para as 10h.

De acordo com o delegado Carlos César, titular da distrital, ela tem até o final do dia para comparecer. Caso não o faça, uma nova intimação será emitida. A nova data para o depoimento seria na sexta-feira (13).

Foto Vítor d’Avila

Caso Cláudia torne a não comparecer, o delegado afirmou que irá remeter o relatório inquérito ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), sem a oitiva da envolvida. Para Carlos César, as imagens e depoimentos das vítimas são cruciais para o indiciamento.

“Temos 30 dias para concluir o inquérito. Se ela não vier, vamos fazer a intimação no final do dia de hoje para que ela compareça na sexta-feira e no início da próxima semana farei meu relatório. Já temos os relatos das vítimas, as imagens e as imagens não mentem”, afirmou.

A reportagem não conseguiu localizar Cláudia ou sua defesa. O espaço permanece aberto para que se manifestem, caso queiram.