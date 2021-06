Após tiroteios entre bandidos, BOPE faz operação no Morro do Estado

Após a disputa pelo tráfico de drogas entre Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) explodir na comunidade do Morro do Estado, Região Central de Niterói, a Polícia Militar realizou, na manhã desta quinta-feira (24), operação na localidade, a fim de coibir o confronto. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) atuaram na região.

Segundo as primeiras informações, quatro suspeitos de tráfico de drogas foram conduzidos à 76ª DP (Niterói). Além disso, equipamento de guerra foi apreendido com os acusados. Até o momento, a corporação confirma que foram encontrados duas granadas e dois fuzis. Não foram confirmadas informações quanto à identificação dos detidos.

Segundo informações mais recentes do comando do 12º BPM, O TCP teria conseguido se restabelecer na região e traficantes do CV, que atuavam no Morro do Estado, teriam conseguido se refugiar na comunidade do Arroz, que é vizinha ao Morro do Estado. Desde então, traficantes do CV iniciariam uma série de ofensivas para tentar retomar o controle da comunidade, o que tem provocando uma série de tiroteios na região.