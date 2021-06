Após tentativa de invasão, PM diz que situação no Morro do Estado é “tranquila”

De acordo com informações do Comando do 12º BPM, a situação na região do Morro do Estado, na manhã de segunda-feira (21), é tranquila, sem registro de confrontos, com o comércio e circulação das vias da região funcionando normalmente.

Durante o fim de semana, o Morro do Estado, localizado no Centro de Niterói, foi palco de intensos confrontos entre duas facções criminosas rivais que disputam os pontos de vendas de drogas na comunidade. Os tiroteios se intensificaram no sábado e no domingo e provocaram momentos de pânico entre os moradores da região.

Segundo relatos, os confrontos começaram após o Terceiro Comando Puro (TCP) ter perdido para o Comando Vermelho (CV), o controle do Complexo do Santo Cristo, única comunidade de Niterói que era dominada pela facção. Ainda de acordo com relatos, em resposta à ofensiva do CV na região dominada pela facção rival, o TCP teria, recentemente, invadido e assumido o controle da vendas de drogas no Morro do Estado, que então era dominado pelo CV.

Segundo informações mais recentes do Comando do 12º BPM (Niterói), traficantes do CV que atuavam no Morro do Estado teriam conseguido se refugiar na comunidade do Arroz, que é vizinha ao Morro do Estado.

Desde então, traficantes do CV iniciariam uma série de ofensivas para tentar retomar o controle da comunidade, o que tem provocando uma série de tiroteios na região. Durante o fim de semana, equipes do 12º BPM foram enviadas para tentar pôr fim aos intensos tiroteios que ocorreram na localidade. O blindado da corporação foi acionado e patrulhas foram realizadas, mas, ainda de acordo com o Comando do batalhão, nenhuma ocorrência foi encontrada na região.

Até o momento, apenas um menor de 15 anos foi preso por porte ilegal de arma e munição. O menor infrator foi abordado no Morro do Estado e, no momento da prisão, confirmou ser proveniente da comunidade Vila João, no Rio de Janeiro, e ser integrante do TCP.

O Comando do 12º BPM lembra que há anos a Polícia Militar mantém a ocupação do Morro do Estado por meio de uma Base Destacada instalada na localidade. A PM informa, ainda, que a unidade de ocupação mantém suas operações diariamente.