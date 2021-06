Após suspeita de corrupção, governo suspende compra da vacina indiana Covaxin

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (29), Marcelo Queiroga, ministro da saúde, e Wagner Rosário, da Controladoria-Geral da União (CGU), a suspensão do contrato de compra da vacina indiana Covaxin. A razão da medida se deve à denúncia que o servidor do Minitério da Saúde, Luís Ricardo Miranda, fez na CPI da Covid na última sexta (25). Na ocasião, ele citou uma “pressão atípica” dentro da pasta pela aceleração da compra da vacina.

O ministro Wagner Rosário afirmou que o contrato permanecerá suspenso enquanto a CGU estiver realizando, por meio de auditoria, uma “revisão do processo” de aquisição da vacina, a fim de identificar eventuais irregularidades.

“O tempo de suspensão vai durar tão somente durante o prazo de apuração. Nós colocamos a equipe para fazer uma apuração, uma equipe reforçada para ser bastante célere nesse processo e esperamos em não mais de dez dias ter uma resposta sobre essa análise”, disse Rosário.

Já Marcelo Queiroga disse que o Ministério da Saúde vai fazer uma “apuração administrativa”. Apesar da afirmação, a pasta divulgou, em nota, que não identificou irregularidades no contrato. A decisão de suspender o contrato, segundo a nota, terá por objetivo fazer uma “análise mais aprofundada”.

“De acordo com a análise preliminar da CGU, não há irregularidades no contrato, mas, por compliance, o Ministério da Saúde optou por suspender o contrato para uma análise mais aprofundada do órgão de controle. Vale ressaltar que o Governo federal não pagou nenhum centavo pela vacina Covaxin”, diz a nota.

Governo mudou o discurso três vezes

Desde que a polêmica da Covaxin tornou-se pública, representantes do Governo Federal mudaram o discurso três vezes quando questionados sobre o tema.

Inicialmente, o governo tentou caracterizar as denúncias como mentirosas. Durante uma coletiva, o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Ônyx Lorenzoni, chegou a falar da adulteração do documento que previa o pagamento antecipado de US$ 45 milhões para uma empresa sediada em Cingapura, um paraíso fiscal.

Porém, pouco depois, ficou comprovado que o documento estava no sistema do Ministério da Saúde e que não havia sido fraudado.

Posteriormente, o governo divulgou uma outra versão, afirmando que o presidente da República encaminhou as acusações para serem checadas pelo então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

A última versão foi dada na segunda-feira (28). Em encontro com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro declarou que “não tem como saber tudo o que acontece nos mistérios”.