Após ser leiloado, novos donos tomam posse do Clube Tamoio

Local foi vendido por R$ 2 milhões e novos donos assumiram ontem (21)

O Clube Tamoio foi vendido após perder uma ação que tramitava na Justiça, e desde ontem (21) se encontra com novos proprietários, que não perderam tempo: enviaram trabalhadores de uma construtora ao local para demolir parte das instalações. O preço da venda ficou em R$ 2 milhões, mesmo com o local avaliado em aproximadamente R$ 600 milhões.

A transação aconteceu após um leilão onde foi arrematado parte do terreno na Avenida Kennedy e todas suas benfeitorias, como piscinas e quadras esportivas. As chaves do tradicional clube de São Gonçalo foram entregues a um oficial de Justiça, cumprindo decisão do juiz da 2ª Vara do Trabalho no município, para pagamento de uma dívida trabalhista com uma advogada que se arrastava desde 2004.

Funcionários do clube passaram o dia retirando os pertences do local. Além disso, uma escavadeira chegou a ocupar o local para iniciar o processo de demolição, mas isso foi impedido, já que o prédio é considerado patrimônio histórico do município.

Um comunicado foi emitido pela direção do clube convocando todos sócios e amigos para comparecerem amanhã (22), a partir das 10h, para uma manifestação de apoio.

História do Tamoio

Fundado em 1917, o Tamoio Futebol Clube era o responsável por abrir o carnaval carioca entre as décadas de 1960 e 1980, tendo seus concursos de fantasias luxuosas sendo transmitidos pelas emissoras de televisão da época. Os bailes de carnaval, que aconteciam no clube, também eram bastante conhecidos pela região.

O Tamoio conta com mais de 20 mil associados e a presidência é ocupada atualmente por Jorair Ferreira.