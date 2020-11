Após ser internado, apresentador Fausto Silva teve alta de hospital em São Paulo

Mal se refez do impacto causado pela morte inesperada do ator Tom Veiga, que interpretava o papagaio “Louro José”, do Programa Mais Você, o telespectador foi pego mais uma vez de surpresa, na manhã dessa terça-feira (3), com a informação de que o apresentador Fausto Silva havia sido internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na segunda-feira (2).

De acordo com fontes do hospital, Faustão chegou à unidade de saúde, no bairro do Morumbi, queixando-se de fortes dores nas pernas e inchaço nos pés. A esposa do apresentador, Luciana Cardoso, confirmou a informação, mas ressaltou que o apresentador já teria deixado a unidade hospitalar, pois teria que participar de gravação nos estúdios de TV no Rio. Fausto Silva estaria fazendo um tratamento para aliviar o incômodo na unidade de saúde.