Após sequestros a ônibus, PM faz operação no Jardim Catarina

A região do Jardim Catarina, em São Gonçalo, é alvo de uma operação da Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira (3). A localidade, desde o começo desta semana, vive crise na segurança pública com registro de quase 30 ônibus sequestrados para serem utilizados como barricadas.

De acordo com a PM, equipes do 7º BPM (Niterói) com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC) estão atuando na localidade. Até o momento, quatro pessoas foram presas e drogas apreendidas durante a ação.

Menina é baleada

Na noite da última quinta-feira, uma menina de oito anos foi baleada no quintal de casa, no Jardim Catarina. Os pais a socorreram ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde foi atendida. A menina foi atingida na região das costas.

A menina passou por exames, teve o projétil extraído, já teve alta e passa bem. Relatos de familiares à polícia apontam que criminosos passaram atirando pelo local. A Polícia Civil está investigando o caso para apurar a origem do disparo.

Mais seis ônibus sequestrados

Na última quarta-feira (1º), mais seis ônibus foram sequestrados por criminosos no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Ao todo, 29 veículos já foram atacados por criminosos desde o último domingo e utilizado como “barricadas”.

A informação foi confirmada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a entidade, todos os veículos já foram resgatados e devolvidos a suas empresas. O Setrerj informou que na quinta-feira (2) não houve registro de novos casos.