Após roubar celular, ‘Mão Furada’ é detido em Niterói

Dois adolescentes foram apreendidos, na manhã desta segunda-feira (25), acusados de roubar o celular de um homem em Icaraí, Zona Sul de Niterói. Aparentemente, seria mais uma ocorrência corriqueira para os policiais militares que fizeram a captura. Contudo, um fato inusitado chamou a atenção dos agentes.

Policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados pela vítima, de 38 anos. O homem afirmou que havia acabado de ter o celular roubado por dois jovens. Os agentes seguiram em busca da dupla e conseguiram encontrá-los na Rua Miguel de Frias, altura do número 220.

Um deles estava com um simulacro de pistola, que foi apreendido, enquanto o segundo foi flagrado com o celular da vítima. Ambos tem 15 anos de idade. Durante as revistas, os policiais observaram que o adolescente que estava com o simulacro tinha um ferimento na mão.

De acordo com os PMs, o jovem foi baleado por criminosos que atuam no tráfico na comunidade do Morro do Estado após ele supostamente ter “perdido” uma carga de drogas. Os agentes o socorreram ao Hospital Municipal Carlos Tortelly (antigo CPN) para que tivesse o ferimento tratado.

O celular foi recuperado e devolvido à vítima. Após o atendimento médico, os dois jovens foram encaminhados à 76ª DP (Niterói), que fez o registro da ocorrência. Eles serão submetidos a medidas socioeducativas. O simulacro de pistola, que possivelmente foi usado durante o assalto, foi apreendido.