Após receber faixa presidencial do povo, Lula fala em união e enfrentamento às desigualdades

Presidente e vice recebem cumprimentos de chefes de Estado; shows musicais embalam a posse

Minutos antes do presidente Lula subir, às 16h53, a rampa do Palácio do Planalto – democraticamente eleito -, pela terceira vez, Fabiano do Trompete entoou um clássico refrão, que embalou campanhas eleitorais do petista, e foi o prenúncio de um governo que pode ser música para os ouvidos de, pelo menos, metade do eleitorado brasileiro.

À ocasião, Lula estava acompanhado de seu vice, Geraldo Alckmin, e esposa, Lu Alckmin; Janja – com sua cachorrinha, Resistência -; do índio Raoní; do menino Francisco, de 10 anos, e de outros protagonistas, que representam a diversidade do povo brasileiro e – na ausência do ex-presidente, que viajou para os Estados Unidos – entregaram a faixa presidencial ao novo mandatário, através da catadora Aline Souza.

‘Boa tarde, povo brasileiro!’

Já no Parlatório, antes de discursar, um emocionado Lula se remeteu aos tempos em que esteve preso e recebia, diariamente, saudações de militantes que ficavam em vigília, em frente ao presídio da Polícia Federal de Curitiba (PR), onde esteve preso, entre 2018 e 2019.

“Minha gratidão a vocês, que enfrentaram a violência política, antes, durante e depois da campanha. A quem teve a coragem de vestir a nossa camisa e, ao mesmo tempo, agitar a bandeira do Brasil. O verde-amarelo pertence a todo o povo brasileiro”, disse Lula, que prometeu governar para 215 milhões de brasileiros:

“Olhando para o nosso futuro, não para um passado de divisão e intolerância. Não interessa a ninguém viver num país em pé de guerra. Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz. A disputa eleitoral acabou. Precisamos unir o país”.

‘A primavera chegou’

O presidente destacou a resistência do povo, que não desistiu “nunca”. “Ainda que nos arranquem todas as flores, a primavera há de chegar. E ela chegou. Hoje, a alegria toma posse no Brasil”, comemorou.

Lula lembrou que, em 2003, em seu primeiro discurso, na mesma Praça dos Três Poderes, ele e seu vice à época, José Alencar, assumiram o compromisso de “recuperar a dignidade do povo brasileiro”:

“Recuperamos. Lá, a luta contra a desigualdade e a extrema pobreza, de fazer com que o povo brasileiro possa tomar café da manhã, almoçar e jantar, voltou. Infelizmente, hoje, 20 anos depois, voltamos a um passado que julgávamos enterrado. A desigualdade e a extrema pobreza voltaram a crescer. Isso é um crime, o mais grave de todos, contra o povo brasileiro”.

Ele ressaltou, também, o empobrecimento, ano a ano, da classe média. Segundo Lula, o país vive em dívida permanente com o seu povo, o que, na avaliação dele, trata-se de um sinal de que o Brasil voltou a ser um dos países mais desiguais do mundo.

“Governar é cuidar. Vou cuidar com muito carinho do país e do povo brasileiro. Voltamos a ser um dos países mais desiguais do mundo. Há mães garimpando lixo, em busca de alimento; crianças vendendo bala ou pedindo esmola; trabalhadores desempregados, exibindo cartazes de papelão – ‘por favor, me ajuda’” -, que nos envergonha a todos” -, falou Lula, com a voz embargada e aos prantos.

Enfrentamento às desigualdades

O presidente frisou, ainda, que ele e o vice, Geraldo Alckmin, assumem o compromisso de “combater a todas as formas de desigualdade do país”. Para Lula, “a realidade salta aos olhos, em cada esquina”:

“100 milionários têm o patrimônio de milhares de brasileiros. É inaceitável que tenhamos de conviver com o preconceito, a discriminação e o racismo. Ninguém será obrigado a enfrentar mais obstáculos por causa da cor da pele. Estamos recriando o Ministério da Igualdade Racial. Os povos indígenas precisam ter suas culturas respeitadas. Não são obstáculos para o desenvolvimento. Estamos criando o Ministério dos Povos indígenas, para combater os 500 anos de desigualdade. A opressão às mulheres é inadmissível: elas não devem ter salários inferiores aos dos homens e precisam conquistar cada vez mais espaço, nas instâncias decisórias do país. Estamos trazendo de volta o Ministério das Mulheres”.

Lula reassumiu o compromisso de acabar com a fome, tirar o pobre da fila do osso e colocá-lo no orçamento. Isso porque, para ele, “não nos interessa viver no passado”.

“Nosso legado será o espelho do futuro que vamos construir para o país. Nos nossos governos, conciliamos crescimento econômico, aliado ao desenvolvimento de políticas sociais. Mais que dobramos o número de estudantes no ensino superior. Para jovens negros e indígenas, era um sonho inalcançável se tornarem doutores”, lembrou o presidente, que citou, ainda, programas como o Farmácia Popular e o Mais Médicos:

“Meu agradecimento especial vai, também, aos trabalhadores do SUS (Sistema único de Saúde), que enfrentaram a covid-19. No nosso governo, valorizamos os pequenos agricultores, sem nos esquecermos do agronegócio. No combate à desigualdade e à fome, formos respeitados no mundo todo, inclusive por causa da nossa política externa”.

Falando em economia, Lula lembrou que seus governos fizeram superávit e acumularam reservas financeiras. Ele avaliou que, em seus mandatos, “nunca houve gastança alguma”:

“Sempre investimos e voltaremos a investir no nosso bem mais precioso: o povo brasileiro. Muito do que construímos, em 13 anos, foi destruído. Primeiro, pelo golpe contra Dilma, em 2016. Na sequência, veio o atual governo. 700 mil brasileiros foram mortos pela covid-19, 155 milhões estão em insegurança alimentar e 33 milhões voltaram ao mapa da fome. São vítimas de um desgoverno, derrotado pelo povo, em outubro de 2022”.

‘Sem anistia’

Lula lembrou que, durante o período da transição, constatou-se uma “lenta e progressiva construção de um projeto de genocídio”. De acordo com o presidente, o país bateu recordes de feminicídio; retrocesso em políticas salariais; direitos indígenas ultrajados; falta de remédios no Farmácia Popular; ausência de estoques de vacinas para a covid-19 e falta recursos para defesa civil.

“Quem está pagando conta desse apagão é o povo brasileiro. Nesses últimos anos, vivemos um dos piores períodos de nossa história. Uma era de sombras, incertezas e muito sofrimento, que chegou ao fim. Nosso compromisso é com o povo brasileiro, a democracia e suas instituições. Nossas diferenças são muito menores que aquilo que nos une: o amor pelo Brasil e pelo nosso povo. É hora de gerar empregos, reajustar o salário mínimo, baratear o preço dos alimentos, investir em saúde, educação, ciência e cultura; no Minha Casa, Minha Vida e reindustrializar o Brasil. Precisamos acabar com a devastação dos nossos biomas, especialmente a Amazônia, e romper o isolamento internacional. Vamos virar essa página e escrever um novo capítulo de nossa história”, disse Lula aos gritos populares de ‘sem anistia’, referindo-se aos crimes de responsabilidade, cometidos pelo governo de Jair Bolsonaro.

Frente ampla

Outro destaque do segundo discurso presidencial do dia foi a “necessária construção de uma frente ampla”, que, na avaliação de Lula, não abrange apenas a classe política:

“De trabalhadores, empresários, deputados, senadores, sindicatos, servidores públicos e cidadãos comuns, contra a fome e as desigualdades. É um chamamento. Juntem-se a nós nesse grande mutirão. Peço que a alegria de hoje seja a matéria prima da luta de amanhã. Que a esperança fermente o pão a ser distribuído entre todos. Usaremos as armas que os nossos adversários mais temem: a verdade que se sobrepôs à mentira, o amor que derrotou o ódio, a esperança que venceu o medo. Viva o Brasil e o povo brasileiro!”.