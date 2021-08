Após quatro vitórias consecutivas, Botafogo perde para Operário pela série B

Derrota acontece no dia em que a equipe carioca completou 117 anos

Depois de vencer os quatro últimos confrontos pela série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi derrotado pelo Operário de Ponta Grossa por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (12), em partida disputada no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Paulo Sérgio fez o gol do jogo. Com o resultado os paranaenses chegaram a 27 pontos, dois a mais que o Glorioso, e encostaram no G4. O time do Sul impediu a quinta vitória seguida do Glorioso.

Um chute de Paulo Sérgio defendido pelo goleiro alvinegro, Diego Loureiro, com um minuto de jogo, um cruzamento de Guilherme Santos aos dois minutos que terminou com um complemento de Rafael Navarro e um milagre do goleiro Simão, deixou claro que Operário e Botafogo buscariam o gol desde os primeiros minutos da partida. Mas, foi a equipe paranaense que abriu o placar, aos sete minutos, quando Thomaz avançou pela esquerda e cruzou a bola na área. Diego Loureiro saiu mal do gol e Paulo Sérgio aproveitou para escorar a bola para o fundo da rede.

O Botafogo sentiu o golpe e passou a ter problemas para manter a posse de bola. Por muito pouco o Operário não ampliou o placar, aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio, Rodrigo Pimpão chutou de dentro da área e Diego Loureiro fez boa defesa. A resposta do Botafogo quase veio em forma de golaço, aos 34 minutos. Pedro Castro lançou Marco Antônio na direita, ele tentou cruzar, mas acabou chutando direto para o gol e a bola acertou o travessão de Simão. Já aos 36, o arqueiro salvou o forte chute de Diego Gonçalves de fora da área. No último lance de perigo na primeira etapa, o Botafogo teve uma sequência de finalizações. Simão salvou em cima da linha cabeçada de Diego Gonçalves. Em seguida Oyama finalizou da entrada da área e tirou tinta da trave esquerda.

Na volta para o segundo tempo o Botafogo iniciou mais ofensivo. Aos oito minutos, Marco Antônio chutou de fora da área à direita de Simão. No entanto, com o gramado encharcado por conta do temporal, o jogo ficou difícil, com o Botafogo tendo dificuldades para pressionar. O Operário então aproveitou para assustar e quase ampliou aos 26 minutos, quando Paulo Sérgio foi impedido de chutar para o fundo da rede por conta da boa ação de Gilvan. Assim o placar ficou mesmo no 1 a 0 para a equipe paranaense.

Na próxima rodada o Botafogo enfrenta o Brasil de Pelotas, no estádio Nilton Santos, no domingo (15), às 18h15min. Já o Operário recebe o Brusque, também no domingo, às 20h30min.