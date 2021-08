Após prisão, secretário de Administração Penitenciária é exonerado

O Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou, na manhã desta terça-feira, a exoneração do secretário de Administração Penitenciária Raphael Montenegro. Ele foi preso, pela Polícia Federal, durante a Operação Simonia, que apura envolvimento de membros da Seap com membros da facção Comando Vermelho.

Em nota, o Governo Estadual confirma a troca de Montenegro pelo delegado federal Victor Hugo Poubel, que deve assumir a Seap imediatamente. O comunicado ainda afirma que a troca já havia sido decidida, na semana passada, quando foram divulgadas denúncias contra o então titular. A troca foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial.

“O secretário de Administração Penitenciária, Raphael Montenegro, foi exonerado nesta terça-feira (17). Em seu lugar, assume o delegado federal Vitor Hugo Poubel. A substituição já havia sido decidida na semana passada e aguardava os trâmites da cessão do servidor público federal.

Com relação à operação deflagrada nesta manhã pela Polícia Federal, o governo se compromete a auxiliar no aprofundamento das apurações. Nesta manhã, o governador falou com o ministro da Justiça, Anderson Torres, colocando o Estado à disposição e reforçando que o governo é o maior interessado no esclarecimento dos fatos”, diz o comunicado.