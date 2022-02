Após polêmica, youtuber é demitido de podcast por comentário sobre nazismo

O youtuber Monark foi desligado do Flow Podcast. O anúncio foi feito pela empresa Estúdios Flow, responsável pelo podcast. Durante entrevista com os deputados Tabata Amaral (PSB-SP) e Kim Kataguiri (Podemos-SP), Monark defendeu a existência de um partido nazista no Brasil que fosse reconhecido por lei.”A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião […] Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei”, disse Monark.

Após a reação de entidades e acadêmicos, Monark pediu desculpas, afirmou que errou e alegou que estava embriagado. Kataguiri também foi alvo de críticas por ter dito que é contra a criminalização do partido comunista na Alemanha. O parlamentar se defendeu e disse que “sufocar o debate só faz com que grupos extremistas cresçam na escuridão”. A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) disse que “o nazismo e outras ideologias que ameaçam a existência e integridade de pessoas são intoleráveis e devem ser banidas”.

Na tarde de hoje, Monark publicou um vídeo em que pede desculpas pelas declarações. Segundo ele, a defesa da criação do partido foi de um “jeito muito burro”. O apresentador ainda apontou que estava bêbado, porque são quatro horas de conversa, e pediu compreensão. “Eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado e fui defender uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu estava bêbado, eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. Peço perdão pela minha insensibilidade”, disse ele. “Mas eu peço também um pouco de compreensão, são quatro horas de conversa, a gente já tava bêbado”, comentou.

Após os comentários, três patrocinadores teriam se desligado da empresa responsável pela produção do podcast: mpresa de cartões para empresas, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e uma marca de roupas básicas.