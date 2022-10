Após PM cancelar show, MC Maneirinho é recebido por Grael

Depois de a Polícia Militar cancelar um show de Dia das Crianças organizado pelo cantor MC Maneirinho, na Comunidade do Serrão, no Cubango, Zona Norte de Niterói, o músico foi recebido pelo prefeito Axel Grael (PDT). O encontro aconteceu na última quinta-feira (13), no Gabinete do prefeito.

Grael criticou a ação do 12º BPM (Niterói), que utilizou um veículo blindado “caveirão” para impedir a realização do evento. O prefeito fez questão de pontuar que a ação não teve participação da Prefeitura de Niterói.

“Após o triste acontecimento de ontem, pudemos esclarecer que a ação que acabou com a festa das crianças na Comunidade do Serrão, foi um ato que não tem relação com a Prefeitura de Niterói. Além do MC Maneirinho, recebi lideranças da comunidade do Serrão. Aproveitamos o momento para dialogarmos sobre ações da Prefeitura na região”, disse o prefeito.

O prefeito também comentou sobre a importância da manifestação do funk como forma de cultura. Grael enfatizou que o funk seja respeitado e valorizado.

Lideranças da Comunidade do Serrão também participaram do encontro – Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

“Cultura é um direito e é fundamental que a manifestação do funk seja respeitada e valorizada. Essa aproximação com o artista Maneirinho com certeza trará bons frutos, não só para a comunidade, mas para Niterói que tem orgulho de ter um talento como ele”, acrescentou.

Ação policial

Um evento de Dia das Crianças, organizado pelo cantor MC Maneirinho, terminou em troca de tiros, na noite da última quarta-feira (12), na Comunidade do Serrão. O artista, que é nascido na região, criticou a abordagem policial.

Em imagens divulgadas pelo cantor, em suas redes sociais, é possível notar que policiais militares do 12º BPM (Niterói) usaram um veículo blindado “caveirão” para chegar ao local do evento. No palco, Maneirinho pediu que as abordagens não fossem feitas de maneira violenta.

“É isso que o estado traz para nós, em pleno dia das crianças. Um dia que era para ser de festa e acesso á nossa cultura terminou assim. Como se a presença do crime no morro fosse culpa nossa. A festa sempre foi feita por mim, seria o quinto ano. Ninguém aguenta mais isso”, disse Maneirinho

Depois da chegada dos agentes, o evento acabou sendo cancelado, ainda durante a tarde de quarta-feira. A Polícia Militar afirmou que o evento era irregular. Após o fim da apresentação, houve troca de tiros entre policiais e suspeitos de tráfico de drogas, que terminou com um ferido.